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متحدث إسرائيلي: بينيت يصل إلى أبوظبي في أول زيارة للإمارات يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي

Lebanon 24
12-12-2021 | 12:40
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