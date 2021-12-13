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أخبار عاجلة
السفارة الأميركية في الخرطوم تنصح رعاياها بتجنب أماكن التظاهرات في العاصمة السودانية اليوم (العربية)
Lebanon 24
13-12-2021
|
01:31
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