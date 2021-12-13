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نائب وزير الخارجية الروسي: لدينا ما يكفي من الأسباب لنتوقع تقدما في المحادثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني

Lebanon 24
13-12-2021 | 02:24
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