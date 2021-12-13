الرئيس عون خلال استقباله المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون: على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم

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