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رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي خلال إستقباله الموفد الرئاسي الفرنسي: الاتصالات مستمرة لاستئناف عقد جلسات مجلس الوزراء لا سيما وأن الفترة المقبلة تتطلب عقد جلسات مكثفة للحكومة

Lebanon 24
13-12-2021 | 07:10
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