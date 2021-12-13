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أخبار عاجلة
ميقاتي: المفاوضات مع صندوق النقد الدّولي تسير بشكل جيّد ومن المتوقع أن تظهر النتائج قريباً
Lebanon 24
13-12-2021
|
07:11
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