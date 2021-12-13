20
o
بيروت
14
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
14
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
قطع طريق ساحة عبدالحميد كرامي احتجاجا على تردي الاوضاع
Lebanon 24
13-12-2021
|
08:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشة.. محتجون يقطعون الطريق في طرابلس (صور)
Lebanon 24
احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشة.. محتجون يقطعون الطريق في طرابلس (صور)
13/12/2021 20:34:08
13/12/2021 20:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع طريق الهرمل عند جسر نهر العاصي بالاطارات المشتعلة احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية
Lebanon 24
قطع طريق الهرمل عند جسر نهر العاصي بالاطارات المشتعلة احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية
13/12/2021 20:34:08
13/12/2021 20:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمع في ساحة النور بطرابلس للانطلاق بمسيرة احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية
Lebanon 24
تجمع في ساحة النور بطرابلس للانطلاق بمسيرة احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية
13/12/2021 20:34:08
13/12/2021 20:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ناشطون يقطعون الطريق أمام فصيلة درك شتورا احتجاجاً على تردي الأوضاع
Lebanon 24
ناشطون يقطعون الطريق أمام فصيلة درك شتورا احتجاجاً على تردي الأوضاع
13/12/2021 20:34:08
13/12/2021 20:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
سببٌ بارز رفع سعر الدولار صباحاً.. ماذا يحدث؟
Lebanon 24
سببٌ بارز رفع سعر الدولار صباحاً.. ماذا يحدث؟
05:37 | 2021-12-13
13/12/2021 05:37:28
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلان جديد لوزير التربية.. هذا ما قرره
Lebanon 24
اعلان جديد لوزير التربية.. هذا ما قرره
14:02 | 2021-12-12
12/12/2021 02:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
3 أبراج ستتغلب على حزنها اليوم... من هي؟
Lebanon 24
3 أبراج ستتغلب على حزنها اليوم... من هي؟
00:38 | 2021-12-13
13/12/2021 12:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بالإقفال بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة.. إليكم موعد العطلة
Lebanon 24
مذكرة بالإقفال بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة.. إليكم موعد العطلة
07:14 | 2021-12-13
13/12/2021 07:14:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم السعر المتوقع للبنزين غداً وسط ارتفاع الدولار
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم السعر المتوقع للبنزين غداً وسط ارتفاع الدولار
12:15 | 2021-12-13
13/12/2021 12:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
13:28 | 2021-12-13
الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان يدعو في اتصال مع لافروف دول الغرب لتقديم مبادرات وإظهار جدية بفيينا (الجزيرة)
13:25 | 2021-12-13
نيجيريا تعلن إتلاف مليون جرعة من لقاحات كورونا لانتهاء الصلاحية (العربية)
13:20 | 2021-12-13
وزير الخارجية التركي: سيتم تعيين مبعوثين بين تركيا وأرمينيا لتطبيع العلاقات (العربية)
13:15 | 2021-12-13
البنتاغون: التحالف نفذ عملية مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية في مدينة البصيرة في سوريا (الجزيرة)
13:15 | 2021-12-13
إعلام النظام السوري: هجوم مسلح على قوات "قسد" قرب قاعدة أميركية بحقل "العمر" النفطي (العربية)
فيديو
لمحبي الرحلات الصيفية.... "لادا" تكشف عن سيارة كهربائية شبابية ومميزة! (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي الرحلات الصيفية.... "لادا" تكشف عن سيارة كهربائية شبابية ومميزة! (فيديو)
11:00 | 2021-12-13
13/12/2021 20:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان يثير الجدل من جديد.. إطلالة عارية والجمهور يلقي عليه الهدايا والساعات الثمينة (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان يثير الجدل من جديد.. إطلالة عارية والجمهور يلقي عليه الهدايا والساعات الثمينة (فيديو)
08:00 | 2021-12-12
13/12/2021 20:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصي الحلاني يكشف أسرارا عن حياته الشخصية... هذا إسمه الحقيقي وزوجته كوليت كانت تطلب الطلاق (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يكشف أسرارا عن حياته الشخصية... هذا إسمه الحقيقي وزوجته كوليت كانت تطلب الطلاق (فيديو)
04:31 | 2021-12-12
13/12/2021 20:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact