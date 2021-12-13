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وزيرا خارجية روسيا وإيران: نريد عودة صيغة الاتفاق النووي بشكلها "الأصلي المتوازن"

Lebanon 24
13-12-2021 | 09:47
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