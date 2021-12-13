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فيتو روسي في الأمم المتحدة ضد قرار يعتبر تغير المناخ تهديدا للأمن الدولي

Lebanon 24
13-12-2021 | 10:39
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