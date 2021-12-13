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لجنة مجلس النواب للتحقيق بأحداث الكونغرس تصوت على اتهام كبير مساعدي ترمب بازدراء الكونغرس
Lebanon 24
13-12-2021
|
19:00
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