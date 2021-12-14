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ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ "صوت لبنان": ارتفاع أسعار المحروقات سببه الإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في السوق السوداء

Lebanon 24
14-12-2021 | 00:27
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