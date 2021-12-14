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البطالة تنخفض مجددًا إلى 4.2% في المملكة المتحدة رغم انتهاء برنامج البطالة الجزئية

Lebanon 24
14-12-2021 | 06:20
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