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مصادر الرئاسة تنفي لـ"الميادين" ما يتم التداول به عن نية الرئيس ميشال عون تجميد عمل مجلس النواب

Lebanon 24
14-12-2021 | 07:05
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تمنى المجلس الشرعي على الرئيس ميقاتي توجيه دعوة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء في الوقت الذي يراه مناسبا لمعالجة كل الأزمات المتنوعة التي يمر بها لبنان داخليا وخارجياً واتخاذ القرارات الجامعة في مجلس الوزراء المكان الطبيعي لتنفيذ بنود البيان الوزاري وحل
lebanon 24
14/12/2021 15:43:19 Lebanon 24 Lebanon 24
هل بدأ التداول بفكرة التمديد لمجلس النواب لسنة واحدة؟
lebanon 24
14/12/2021 15:43:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس بري رفع جلسة مجلس النواب ولا جلسة بعد الظهر
lebanon 24
14/12/2021 15:43:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة: ليتحمّل مجلس النواب مسؤولياته
lebanon 24
14/12/2021 15:43:19 Lebanon 24 Lebanon 24
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