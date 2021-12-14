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الأمين العام لاتحادات النقابات السياحية للـ"أم تي في": يجب إعادة التواصل مع الخليجيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتقريب الوجهة السياحية مع السائح الخليجي

Lebanon 24
14-12-2021 | 08:29
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