الرئيس عون خلال استقباله وفد نقابة المحررين: أؤيد الدعوة الى عقد جلسة للحكومة ولو تمت مقاطعتها ولا يمكن الابقاء على التعطيل لأنّ هناك اموراً تحتاج الى البت بها

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