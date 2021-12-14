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أخبار عاجلة
رويترز نقلاً عن وسائل إعلام: الإمارات تهدد بالانسحاب من صفقة طائرات "إف-35" وطائرات مسيرة بقيمة 23 مليار دولار
Lebanon 24
14-12-2021
|
09:33
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