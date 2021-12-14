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الابيض: الوضع الإستيعابي للمستشفيات مقلق وقد وصلت الى نحو ٩٠% في بعض المناطق

Lebanon 24
14-12-2021 | 10:09
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