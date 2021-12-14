أخبار عاجلة

بيان القمة الخليجية: رفض استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث (العربية)

Lebanon 24
14-12-2021 | 13:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وصول الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي ثاني محطات جولته الخليجية (العربية)
lebanon 24
15/12/2021 01:11:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان أميركي بريطاني أسترالي: إيران دعمت مجموعات قرصنة نفذت هجمات سبرانية ضدها (العربية)
lebanon 24
15/12/2021 01:11:13 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجية: نتمنى الاستمرار بأفضل العلاقات مع الدول العربية وخلال السنوات الـ15 الأخيرة لم يكن لدينا أي موقف ضد الدول العربية والخليجية وهذا ليس انطلاقاً من التزلف الذي يمارسه البعض بل انطلاقاً من قناعاتنا
lebanon 24
15/12/2021 01:11:13 Lebanon 24 Lebanon 24
استمرار وصول قادة مجموعة العشرين الى مقر القمة في روما (العربية)
lebanon 24
15/12/2021 01:11:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:58 | 2021-12-14
17:54 | 2021-12-14
17:52 | 2021-12-14
17:36 | 2021-12-14
17:36 | 2021-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website