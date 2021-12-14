أخبار عاجلة

البيان الختامي للقمة الخليجية يدعو لبنان لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وحصر السلاح بيد الدولة وضبط الحدود (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
14-12-2021 | 13:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بيان إماراتي سعودي يؤكد على ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة تضمن للبنان تجاوزه لأزماته وحصر السلاح في مؤسسات الدولة اللبنانية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
15/12/2021 01:11:24 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الأعلى للترتيبات الأمنية في السودان يقرر تشكيل قوة مشتركة في "الفاشر" غربي البلاد لجمع السلاح وضبط الانفلات الأمني (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
15/12/2021 01:11:24 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الختامي لمؤتمر باريس بشأن ليبيا يهدد بفرض عقوبات على من يعرقلون الانتخابات (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
15/12/2021 01:11:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كل المعنيين في لبنان لوقف العنف والكف عن الأعمال الاستفزازية والخطابات التحريضية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
15/12/2021 01:11:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:58 | 2021-12-14
17:54 | 2021-12-14
17:52 | 2021-12-14
17:36 | 2021-12-14
17:36 | 2021-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website