أخبار عاجلة

العربية: جندي أردني يطلق النار صوب جنود إسرائيليين عند الحدود دون وقوع إصابات

Lebanon 24
14-12-2021 | 16:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
العربية: سيارة تدهس جنودا إسرائيليين في أم الفحم
lebanon 24
15/12/2021 01:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
سودان تربيون: لا إصابات في صفوف الجيش السوداني بعد الهجوم الإثيوبي على الحدود (العربية)
lebanon 24
15/12/2021 01:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
حرس الحدود الإيراني يعلن مقتل أحد جنوده على الحدود مع كردستان العراق (العربية)
lebanon 24
15/12/2021 01:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
البعثة الأممية بالعراق تأسف لتصاعد العنف ووقوع إصابات في الاحتجاجات (العربية)
lebanon 24
15/12/2021 01:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:58 | 2021-12-14
17:54 | 2021-12-14
17:52 | 2021-12-14
17:36 | 2021-12-14
17:36 | 2021-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website