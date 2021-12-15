مدير عام اوجيرو عماد كريدية لـ"صوت لبنان": الخبر عن قطع الكابل البحري غير دقيق والمشكلة مع مصرف لبنان هي أنه يريد منا اعتماد سعر صيرفة وهذا غير مقبول

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