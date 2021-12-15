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كريدية: لن نصل الى انقطاع الانترنت عن البلد ولا أحد يجازف بمثل هذه الخطوة لما لها من تأثير سلبي على عمل مصرف لبنان والإدارات كافة

Lebanon 24
15-12-2021 | 00:49
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