أخبار عاجلة

وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة عن 72 عاماً

Lebanon 24
15-12-2021 | 01:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وفاة رئيس كوريا الجنوبية الأسبق تشون دو هوان عن عمر يناهز 90 عاماً
lebanon 24
15/12/2021 10:20:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة رئيس جنوب إفريقيا الأسبق فريدريك دي كليرك
lebanon 24
15/12/2021 10:20:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي: وصلنا إلى درجة الاحتراب وهناك أطراف تهدد أطرافا أخرى (الجزيرة)
lebanon 24
15/12/2021 10:20:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
lebanon 24
15/12/2021 10:20:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
03:01 | 2021-12-15
02:50 | 2021-12-15
01:56 | 2021-12-15
01:38 | 2021-12-15
01:26 | 2021-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website