أخبار عاجلة

مدير عام مؤسسة "مياه بيروت" جان جبران لـ"صوت كل لبنان": نعمل على تأمين المازوت من المنشآت ولكن لا نحصل على الكميات اللازمة لأن الكميات في المنشآت موزّعة على مرافق أخرى ولذلك هناك تقنين حادّ بالمياه في بعض المناطق

Lebanon 24
15-12-2021 | 01:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان يرفع الصوت.. هذا ما قاله
lebanon 24
15/12/2021 10:21:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة وليد فياض: سيتم تأمين المازوت للمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية من ضمن الكميات المدعومة المحددة للقطاعات الأساسية
lebanon 24
15/12/2021 10:21:00 Lebanon 24 Lebanon 24
جميل السيد: هناك مزاحمة بين من يريد التقرب أكثر من الشعب اللبناني بين الولايات المتحدة وايران والاتّصالات الخارجية هي التي شكّلت الحكومة من أجل تأمين المصالح عبر الهيكيليات اللازمة
lebanon 24
15/12/2021 10:21:00 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري لليوم السابع: هناك شك بدخول اوميكرون الى لبنان ويجري التاكد من ذلك ولكن هذا الامر سيحصل عاجلا ام آجلا
lebanon 24
15/12/2021 10:21:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
03:01 | 2021-12-15
02:50 | 2021-12-15
01:56 | 2021-12-15
01:26 | 2021-12-15
01:24 | 2021-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website