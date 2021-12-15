مدير عام مؤسسة "مياه بيروت" جان جبران لـ"صوت كل لبنان": نعمل على تأمين المازوت من المنشآت ولكن لا نحصل على الكميات اللازمة لأن الكميات في المنشآت موزّعة على مرافق أخرى ولذلك هناك تقنين حادّ بالمياه في بعض المناطق

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