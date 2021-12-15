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تجمع اصحاب المولدات في منطقة تعمير عين الحلوة و ضواحيها يقرر اطفاء المولدات اعتبارا من يوم الجمعة المقبل (صوت لبنان)

Lebanon 24
15-12-2021 | 03:58
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