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المستشار شولتس يؤكد أن ألمانيا ستدافع عن نفسها في مواجهة أقلية مناهضة بعنف للتطعيم ضد كوفيد-19 (العربية)

Lebanon 24
15-12-2021 | 04:00
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