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الرئيس عون استقبل المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار واطّلع منه على الدعم الذي يقدمه البنك في تمويل بعض المشاريع الملحّة

Lebanon 24
15-12-2021 | 05:30
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