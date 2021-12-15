17
o
بيروت
17
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
16
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
وكالة أمن الصحة البريطانية: المتحور "أوميكرون" هو على الأرجح التهديد الأخطر منذ بدء الجائحة
Lebanon 24
15-12-2021
|
06:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
تفشي أوميكرون.. الصحة العالمية تحدد دولا رصدت المتحور الجديد
Lebanon 24
تفشي أوميكرون.. الصحة العالمية تحدد دولا رصدت المتحور الجديد
15/12/2021 22:04:20
15/12/2021 22:04:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحة العالمية: المتحور أوميكرون يقلل من فعالية اللقاحات
Lebanon 24
الصحة العالمية: المتحور أوميكرون يقلل من فعالية اللقاحات
15/12/2021 22:04:20
15/12/2021 22:04:20
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: المتحور أوميكرون سريع الانتشار وأكثر من دلتا
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: المتحور أوميكرون سريع الانتشار وأكثر من دلتا
15/12/2021 22:04:20
15/12/2021 22:04:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحة العالمية: المتحور أوميكرون يقلل من فعالية اللقاحات (العربية)
Lebanon 24
الصحة العالمية: المتحور أوميكرون يقلل من فعالية اللقاحات (العربية)
15/12/2021 22:04:20
15/12/2021 22:04:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
وفاة مزين النجوم اللبناني الشهير.. وجمال فياض ينعيه: "وداعاً يا زينة الشباب" (صورة)
Lebanon 24
وفاة مزين النجوم اللبناني الشهير.. وجمال فياض ينعيه: "وداعاً يا زينة الشباب" (صورة)
08:35 | 2021-12-15
15/12/2021 08:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج لا تكتم الأسرار وتفضح كل شيء.. احذروا منها!
Lebanon 24
هذه الأبراج لا تكتم الأسرار وتفضح كل شيء.. احذروا منها!
00:30 | 2021-12-15
15/12/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كبرت وأصبحت شابة جميلة.. تعرفوا إلى ابنة الإعلامي يزبك وهبي (صورة)
Lebanon 24
كبرت وأصبحت شابة جميلة.. تعرفوا إلى ابنة الإعلامي يزبك وهبي (صورة)
02:30 | 2021-12-15
15/12/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما لامس الـ29 الف...هكذا افتتح الدولار صباحاً في السوق الموازية!
Lebanon 24
بعدما لامس الـ29 الف...هكذا افتتح الدولار صباحاً في السوق الموازية!
02:14 | 2021-12-15
15/12/2021 02:14:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2021-12-15
15/12/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
14:54 | 2021-12-15
الصحة العالمية لـ"العربية": البيانات حول المتحورات قد تتغير من يوم لآخر
14:40 | 2021-12-15
وزيرا الخارجية الإماراتي والتركي يبحثان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك (سكاي نيوز عربية)
14:38 | 2021-12-15
الجيش ينفذ عمليات دهم في منطقة الشويفات بحثًا عن مطلوبين
14:33 | 2021-12-15
التحالف: محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني (العربية)
14:19 | 2021-12-15
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يبقي على سعر الفائدة في مستوياتها الحالية (الحرة)
فيديو
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
14:00 | 2021-12-15
15/12/2021 22:04:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مصطفى فهمي يسرد أسباب انفصاله.. عرض رسائل خاصة على الهواء: "فاتن تعشق الشهرة" (فيديو)
Lebanon 24
مصطفى فهمي يسرد أسباب انفصاله.. عرض رسائل خاصة على الهواء: "فاتن تعشق الشهرة" (فيديو)
08:00 | 2021-12-14
15/12/2021 22:04:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يضع رابعة الزيات بموقف محرج.. والأخيرة ترد على الساخرين
Lebanon 24
فيديو يضع رابعة الزيات بموقف محرج.. والأخيرة ترد على الساخرين
02:33 | 2021-12-14
15/12/2021 22:04:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact