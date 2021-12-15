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الحكومة الفرنسية: ارتفاع عدد الأشخاص المحتاجين لرعاية مكثفة بسبب كورونا

Lebanon 24
15-12-2021 | 06:56
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