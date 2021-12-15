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درغام لـ"الجديد": لم يعد هناك إجماع في البلد على تأييد المواقف التي يتخذها حزب الله وحذاري من أن يخسر شعبيته وهو سيتحمل مسؤوليتها

Lebanon 24
15-12-2021 | 09:12
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درغام: لم يعد هناك إجماع في البلد على تأييد المواقف التي يتخذها "حزب الله"
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