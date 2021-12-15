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إدارة معلومات الطاقة: مخزونات النفط الأميركية تهبط 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي

Lebanon 24
15-12-2021 | 10:39
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