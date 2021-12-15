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البنتاغون: إيران تواصل تطوير برنامجها الصاروخي وما تزال تهدد الملاحة البحرية في الخليج (العربية)

Lebanon 24
15-12-2021 | 11:30
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