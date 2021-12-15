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الرئيس السوري بشار الأسد يصدر مراسيم بزيادة الرواتب والأجور (روسيا اليوم)

Lebanon 24
15-12-2021 | 12:21
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