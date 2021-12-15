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رويترز عن الرئيس الأوكراني: أوكرانيا ترغب في سياسة عقوبات غربية ضد موسكو لتجنب مزيد التصعيد (الجزيرة)

Lebanon 24
15-12-2021 | 13:42
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