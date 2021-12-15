مسؤول أميركي: إذا نُفذ اتفاق إيران والوكالة الذرية فإن واشنطن لن تتوقع اجتماعا خاصا لمجلس محافظي الوكالة بشأن تلك القضايا قبل نهاية العام (سكاي نيوز عربية)

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