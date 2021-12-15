أخبار عاجلة

وسائل إعلام ليبية: التوتر في محيط ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس جاء بعد إعفاء المجلس الرئاسي لآمر منطقة طرابلس العسكرية

Lebanon 24
15-12-2021 | 16:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
"العربية" عن وسائل إعلام ليبية: محكمة استئناف طرابلس تعيد خليفة حفتر إلى السباق الرئاسي
lebanon 24
16/12/2021 02:47:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"الشرق": مجموعة مسلحة تقتحم مقر المجلس الرئاسي في طرابلس الليبية
lebanon 24
16/12/2021 02:47:16 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام ليبي: مجموعات مسلحة تسيطر على مقر رئاسة الوزراء في طرابلس
lebanon 24
16/12/2021 02:47:16 Lebanon 24 Lebanon 24
‏مصادر العربية: أنباء عن هجوم مسلح على منزل آمر المنطقة العسكرية في طرابلس الليبية
lebanon 24
16/12/2021 02:47:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:52 | 2021-12-15
18:51 | 2021-12-15
18:50 | 2021-12-15
18:49 | 2021-12-15
18:39 | 2021-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website