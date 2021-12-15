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أخبار عاجلة
التحالف: تدمير طائرة مسيرة انطلقت من مطار صنعاء باتجاه المنطقة الجنوبية
Lebanon 24
15-12-2021
|
18:15
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