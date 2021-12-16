الرئيس ميقاتي من السراي: صحيح أن العمل الحكومي مستمر عبر الاجتماعات الوزارية التي نعقدها لكن عدم انعقاد مجلس الوزراء يشكل ثغرة أساسية نعمل على معالجتها بهدوء وروية

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