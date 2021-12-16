ميقاتي: الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء في الظروف الحالية المتشنجة ومن دون تأمين الحد الادنى من التفاهم ستكون كمن يؤجج الخلاف ما يؤدي لتفاقم الامور وتصبح اكثر تعقيدًا

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