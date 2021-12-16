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ميقاتي: المطلوب من الجميع التخلي عن اعتبار الحكومة متراسا للكباش السياسي الذي لا طائل منه

Lebanon 24
16-12-2021 | 03:46
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