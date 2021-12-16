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الرئيس عون استقبل وفداً بولندياً جاء مستطلعاً حاجات لبنان وأكد أمامه الحاجة المتزايدة للدعم الدولي لتمكينه من اجتياز الأزمة الاقتصادية وبدء مرحلة النهوض

Lebanon 24
16-12-2021 | 04:41
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