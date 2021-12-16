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الوفد البولندي كشف بعد لقائه الرئيس عون انّ بلاده تدرس خطة جديدة لتقديم مساعدات إضافية إلى لبنان في السنوات المقبلة

Lebanon 24
16-12-2021 | 04:44
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