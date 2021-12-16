أخبار عاجلة

السفير الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا: حققنا بعض التقدم في محادثات فيينا بشأن إيران ونأمل استمرار ذلك في الأيام المقبلة

Lebanon 24
16-12-2021 | 09:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المبعوث الروسي: بدء جولة جديدة من محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران
lebanon 24
16/12/2021 18:08:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: محادثات فيينا بشأن نووي إيران ستُستأنف قريبًا
lebanon 24
16/12/2021 18:08:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب روسيا في فيينا: المفاوضون تمكنوا من التوفيق بين أفكار إيران الجديدة والحاجة لاستمرارية المحادثات
lebanon 24
16/12/2021 18:08:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب روسيا في محادثات فيينا: المفاوضون بدأوا خطوات عملية بشأن ملف إيران النووي
lebanon 24
16/12/2021 18:08:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:59 | 2021-12-16
10:52 | 2021-12-16
10:43 | 2021-12-16
10:17 | 2021-12-16
10:16 | 2021-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website