رايس: هناك تقدم ملحوظ في تعريف الخسائر بالقطاع المالي وأي تقدير لهذه الخسائر من الضروري أن يتقاطع مع مشروع إصلاحات شامل وخطة تعالج الازمة الاقتصادية والمالية

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