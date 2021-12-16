أخبار عاجلة

حاكم كنتاكي: 75 قتيلا حصيلة الإعصار و11 مفقودا حتى الآن (العربية)

Lebanon 24
16-12-2021 | 12:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
80 قتيلا على الأقل في ولاية كنتاكي فقط جراء الأعاصير بحسب حصيلة جديدة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
16/12/2021 22:28:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الصاروخي الحوثي على قرية بمأرب إلى 39 قتيلا (العربية)
lebanon 24
16/12/2021 22:28:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع حصيلة قتلى هجوم ديالى الذي وقع أمس إلى 23 قتيلا (العربية)
lebanon 24
16/12/2021 22:28:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا تسجل لليوم الثاني على التوالي أعلى حصيلة إصابات بكورونا (العربية)
lebanon 24
16/12/2021 22:28:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
15:23 | 2021-12-16
15:22 | 2021-12-16
14:59 | 2021-12-16
14:53 | 2021-12-16
14:44 | 2021-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website