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وكيل وزارة الخزانة الأميركية: واجه لبنان أوجه قصور بنيوية عميقة في المالية العامة والحوكمة وعدم القدرة أو عدم الرغبة في تنفيذ إصلاحات السياسة الاقتصادية التي طال انتظارها (الجديد)

Lebanon 24
16-12-2021 | 13:08
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