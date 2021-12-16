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بلومبيرغ عن مصادر: إدارة بايدن تحث حلفاءها الأوروبيين على إعداد عقوبات ضد شركات روسية (الجزيرة)

Lebanon 24
16-12-2021 | 14:29
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