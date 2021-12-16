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القرم : أنا لست ضد الموظف وفور تسلّمي الوزارة وقعت قرار الشهر 13 لموظفي "ألفا" و"تاتش" الذي كان متوقفاً منذ سنتين

Lebanon 24
16-12-2021 | 14:59
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