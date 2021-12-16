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العربية نقلاً عن السيناتور الجمهوري جيم ريش: سبق وحذرنا من خطر هجمات بمسيرات نفذتها إيران ضد العراق والسعودية

Lebanon 24
16-12-2021 | 15:22
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