حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لـ"MTV": يمكن للمصارف ان تلبي عملاءها بالدولار على أساس سعر صيرفة والتداول اعطى نتائج اولية ايجابية وسنكمل بهذا الموضوع

Lebanon 24