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حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لـ"MTV": يمكن للمصارف ان تلبي عملاءها بالدولار على أساس سعر صيرفة والتداول اعطى نتائج اولية ايجابية وسنكمل بهذا الموضوع
Lebanon 24
16-12-2021
|
16:57
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